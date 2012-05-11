〔表格〕台股外资及陆资卖超92.73亿台币,已连续五日卖超

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透台北5月11日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超92.73亿台币,已连续五日卖超,累计金额为427.83亿.
三大法人今日合计卖超102.67亿台币,上交易日修正后为卖超27.39亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/11 -92.73 -9.12 -0.81 -102.67
5/10 -20.72 -1.67 -5.00r -27.39r
5/9 -101.03 -3.88 -7.17r -112.07r
5/8 -49.44 -3.35 -1.86r -54.65r
5/7 -163.91r +2.20 -5.05r -166.77r
5/4 +8.95 +6.47 -6.51r +8.92r
5/3 +1.97 -0.46 +9.77r +11.28r
5/2 -58.10 +19.80 +2.23r -36.07r
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本月累计 -475.02 +9.99 -14.39 -479.42
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 -312.18 -59.42 -16.0 5r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%