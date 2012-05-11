〔台湾债市〕101/1殖利率结束连三日反弹收低,因股市收盘创近三个半月低

路透台北5月11日电---台湾五年期101/1殖利率周五收低,结束连三日反弹格局.因台股收盘创下近三个半月新低,惟市场追价意愿不高,殖利率仅小幅下跌.

市场人士指出,今日101/1殖利率止弹回稳,表示跌深反弹的幅度已经满足,后市若没有进一步的消息面刺激,殖利率料将在0.96-0.99%间震荡整理.

"反弹到0.98%已初步满足,加上股市不好,所以殖利率向下."一主力证券商交易员说.

针对下周台债走势,他认为,仍将关注欧洲政局的发展.此外,21日将标售10年期101/乙二A01202=TWO,交易商料将在下半周表态,届时发行前交易殖利率的走势,也将牵引盘势发展.

台湾股市周五收低1.1%,追随该地区股市跌势,加权股价指数.TWII下跌82.64点,至7,401.37点,创农历春节开红盘(1月30日)以来的收盘新低.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.50 0.9760 0.9732-0.9800 281.0

10 101/5A01105=TWO -0.48 1.2340 1.2340-1.2395 5.0

10 101/乙二A01202=TWO -0.73 1.2625 1.2600-1.2700 4.0

交易商表示,近日10年券101/5在特定买盘带动下,殖利率较同年券如100/9偏低.不过101/5的偏强走势,并没有带动20与30年券走多,相关殖利率仍卡在1.70%、1.80%的关卡,令整条殖利率曲线未能进一步修正.

"除非寿险追买长券,或是欧洲有变化令国际盘走多,否则还是区间整理."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则称,下周三以后,由于离101/乙二的标售日近,交易商的表态,料将趋使101/乙二殖利率在101/5与100/9的利差区间内摆荡,交易商在其中也可望有操作空间.

台湾央行将在21日标售10年期101/乙二期公债,金额300亿台币,24日交割.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2340

5 101/1 A01101=TWO 0.9760

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)