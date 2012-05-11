〔台湾债市〕101/1殖利率结束连三日反弹收低,因股市收盘创近三个半月低

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透台北5月11日电---台湾五年期101/1殖利率周五收低,结束连三日反弹格局.因台股收盘创下近三个半月新低,惟市场追价意愿不高,殖利率仅小幅下跌.
市场人士指出,今日101/1殖利率止弹回稳,表示跌深反弹的幅度已经满足,后市若没有进一步的消息面刺激,殖利率料将在0.96-0.99%间震荡整理.
"反弹到0.98%已初步满足,加上股市不好,所以殖利率向下."一主力证券商交易员说.
针对下周台债走势,他认为,仍将关注欧洲政局的发展.此外,21日将标售10年期101/乙二A01202=TWO,交易商料将在下半周表态,届时发行前交易殖利率的走势,也将牵引盘势发展.
台湾股市周五收低1.1%,追随该地区股市跌势,加权股价指数.TWII下跌82.64点,至7,401.37点,创农历春节开红盘(1月30日)以来的收盘新低.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO -0.50 0.9760 0.9732-0.9800 281.0
10 101/5A01105=TWO -0.48 1.2340 1.2340-1.2395 5.0
10 101/乙二A01202=TWO -0.73 1.2625 1.2600-1.2700 4.0
交易商表示,近日10年券101/5在特定买盘带动下,殖利率较同年券如100/9偏低.不过101/5的偏强走势,并没有带动20与30年券走多,相关殖利率仍卡在1.70%、1.80%的关卡,令整条殖利率曲线未能进一步修正.
"除非寿险追买长券,或是欧洲有变化令国际盘走多,否则还是区间整理."一证券商交易员说.
另一证券商交易主管则称,下周三以后,由于离101/乙二的标售日近,交易商的表态,料将趋使101/乙二殖利率在101/5与100/9的利差区间内摆荡,交易商在其中也可望有操作空间.
台湾央行将在21日标售10年期101/乙二期公债,金额300亿台币,24日交割.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2340
5 101/1 A01101=TWO 0.9760
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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