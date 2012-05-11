(重发)〔台湾汇市〕台币/美元收至两周低位,受亚币及台股疲势拖累

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路透台北5月11日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌1.5分,至两周以来低位.受到亚币及台股疲势拖累,今日台币走势偏弱,惟汇价逢高出口商的美元卖盘浮现,稍稍抵销贬值压力.

交易商指出,早盘外资汇入汇出皆见,台币于狭幅区间整理,中午过后,外商银行买汇力道增强,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点折幅亦缩减,促台币由升转贬.

不过,由技术面看来,29.40元为前次波段盘整的区间下缘,料有不少出口商卖盘守候于此,若要消化完毕可能需要一段时间.

"好不容易破了区间,短线要站回还是有压力."一位本地银行交易人士称.

此前台币曾于29.4-29.6元间量缩整理约三个月,直至4月底寿险公司作帐令NDF市场美元/台币折价扩大,吸引热钱流入套利,台币才一举突破区间.

汇银人士并表示,尽管欧元区政治充满不确定性,令市场回避风险资产,但欧元兑美元依旧有撑,因稍早消息传出希腊将就重组政府达成协议;况且,台币近日走势多由实质抛补所带动,预料下周于29.30-29.45元横向整理,先看今晚美股走势.

台币兑美元今日收在29.410元,较前一周贬值1.3角,或0.44%;累计今年以来,台币已升值逾2.99%,涨幅仅落后于坡元SGD=、马币MYR=和菲律宾披索PHP=.

台币前一次收盘低点出现在4月26日,报29.412元;另外,台币盘中曾触及29.430元低位,创下4月26日29.515元以来最低.

台湾股市.TWII周四收盘大跌1.10%,至7,401.37点;另外,外资及陆资在台股卖超92.73亿台币,已连续五日卖超,累计金额为427.83亿.[ID:nST0458686]

新兴市场中,韩元KRW=创近六个月最大单周跌幅,因外资抛售韩股;希腊政治僵局持续,加之中国工业产出数据令人失望,周五冲击亚洲货币.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.410 29.395 29.342-29.430 29.420 7.51 6.51

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.399 29.350 29.342-29.405 29.342 3.23 2.60

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.045/-0.030 -0.075/-0.065

美元/台币六个月期 -0.220/-0.180 -0.260/-0.230

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