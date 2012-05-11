路透伦敦5月11日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日首度企图略微修正短期走势,但这波反弹吸引已在1.2980美元区域伺机而待的卖家.今早略创近期低位后,跟进的卖盘不多,显示市场有点不愿在当前水准及周末前加码空仓.

欧元/英镑:从短期多重随机指标遭到压缩及逼近21日指数移动均线(EMA)看来,汇价走势过了头.即使昨天开盘与收盘相差无几,但交易量仍高于均值,这点亦颇值得玩味.

澳元/美元:昨日企图上攻,旋即再度遭遇卖压,留下很长的上影线.这表明汇价即将改写新低,我们认为在到达下个关键点位(0.9845美元)前,卖压不会有所纾缓.

纽约 当日 今年来 2011年

0708GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2919 1.2935 -0.12 -0.20 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.74 79.92 -0.23 +3.64 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.02 103.38 -0.35 +3.46 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9296 0.9284 +0.13 -0.85 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6109 1.6143 -0.21 +3.69 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0044 1.0021 +0.23 -1.46 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0023 1.0070 -0.47 -1.98 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7814 0.7843 -0.37 +0.39 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.890 80.480 -0.73 +1.59 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.300 62.680 -0.61 +4.13 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.46 129.01 -0.43 +7.47 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2817 1.2830 -0.10 -2.35 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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