国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透伦敦5月11日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日首度企图略微修正短期走势,但这波反弹吸引已在1.2980美元区域伺机而待的卖家.今早略创近期低位后,跟进的卖盘不多,显示市场有点不愿在当前水准及周末前加码空仓.
欧元/英镑:从短期多重随机指标遭到压缩及逼近21日指数移动均线(EMA)看来,汇价走势过了头.即使昨天开盘与收盘相差无几,但交易量仍高于均值,这点亦颇值得玩味.
澳元/美元:昨日企图上攻,旋即再度遭遇卖压,留下很长的上影线.这表明汇价即将改写新低,我们认为在到达下个关键点位(0.9845美元)前,卖压不会有所纾缓.
纽约 当日 今年来 2011年
0708GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2919 1.2935 -0.12 -0.20 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.74 79.92 -0.23 +3.64 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 103.02 103.38 -0.35 +3.46 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9296 0.9284 +0.13 -0.85 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6109 1.6143 -0.21 +3.69 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0044 1.0021 +0.23 -1.46 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0023 1.0070 -0.47 -1.98 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7814 0.7843 -0.37 +0.39 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 79.890 80.480 -0.73 +1.59 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.300 62.680 -0.61 +4.13 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.46 129.01 -0.43 +7.47 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2817 1.2830 -0.10 -2.35 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%