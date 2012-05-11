〔表格〕外资在韩国股市卖超1,707亿韩元,连续第八个交易日卖超

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透首尔5月11日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,707亿韩元,为连续第八个交易日卖超,期间累计卖超金额为1.8490万亿韩元(16.2亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月11日 -170.7* -19.2 266.5
5月10日 -207.8 135.5 244.4
5月 9日 -343.7 -56.3 219.4
5月 8日 -323.2 94.7 134.1
5月 7日 -442.5 124.3 456.4
5月 4日 -96.5 63.6 44.1
5月 3日 -132.7 14.7 28.5
5月 2日 -131.9 60.6 127.7
4月30日 313.5 6.9 -278.6
4月27日 321.9 20.3 -243.9
4月26日 174.3 -85.5 -198.5
4月25日 -2.2 45.7 -23.8
4月24日 9.3 214.1 50.2
4月23日 -121.9 158.0 -91.7
4月20日 -327.9 -132.9 418.1
4月19日 -87.3 -18.8 64.1
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本月以来 -1,849.2 417.8 1,521.1
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今年以来 9,209.2 -2,615.0 -3,387.9
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(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%