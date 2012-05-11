(重发)〔路透专访〕台湾中信金将结盟三井住友抢攻两岸市场--总经理

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* 将结盟三井住友抢攻两岸市场

* 以参股大陆城市银行19.99%股权为优先

* 计画引进陆银资金参与台湾公共建设投资

记者 詹静宜/洪淑珍

路透台北5月11日电---看好大中华金融市场发展,以资产计台湾前五大金控--中信金控(2891.TW)周五称,将联手三井住友(SMFG)(8316.T)抢攻两岸市场.也将优先参股大陆城市型银行,持股比例将达20%的法令上限.

中信金总经理吴一揆接受路透专访时称,4月份顺利完成116亿台币现金增资,三井住友参与了此次现增.至于参股多少?他不愿透露,只回答说,"这次进来三井住友为策略性投资人",未来合作议题还在研拟中.

"希望(三井住友)在台湾、大陆等华人市场提供业务协助,跟三井住友在大陆端合作项目也还在谈"."他称

吴一揆分析,日本人单独去开发大陆市场,困难度非常高,台湾是扮演桥梁的最好角色,而再以台湾在ECFA(两岸经济合作架构协议)框架进去的话将更佳.

以资产计日本第三大银行--三井住友金融集团旗下核心部门三井住友银行在今年4月份已达成协议购入中国一家中型资产管理公司24%的股权.[ID:nSB1509438]

中信金旗下的中信银上海分行今年4月才正式开业,预计一年之后取得经营台资企业的人民币业务、增设第二家分行及在上海设立支行.目前中信金计画在五年内包括银行、租赁和小额信贷公司能超过20个服务网点,并于10年内突破90个分支机构.

两岸金融往来日益开放,华南金控(2890.TW)旗下华南银行5月已取得大陆银监会同意正式开办台资企业人民币业务,预计于5月中正式推出,成为台资银行第一家.[ID:nST0454762].

今年尚有5家台资银行大陆分行静待大陆银监会同意开办台资企业人民币业务,包括彰化银行(2801.TW)昆山分行、土地银行上海分行、合库金控(5880.TW)旗下的合库银行苏州分行、第一金控(2892.TW)旗下第一银行上海分行、国泰金控(2882.TW)旗下国泰世华银行上海分行.

目前第一银行、土地银行、合作金库、华南银行也申设大陆第二家分行,加以国泰世华银行、彰化银行、合作金库及华南银行亦有申设大陆支行案子,皆尚待大陆银监会核准;另外,富邦金控(2881.TW)藉由参股厦门银行已在中国16个城市都有富邦据点.

**参股大陆城市银行为优先**

今年中信金积极布局大陆市场,吴一揆表示,"并购将以参股陆银为优先,主要是城市商业银行";对于并购进程,他说,现在都还在谈,"要参股19.99%是笔不小的钱."

吴一揆认为,中信银以消费金融见长,希望上海分行能改制子行才能切入中国发卡市场,未来除了以改制子行为目标,也同时采取设立租赁公司及小额信贷公司两路并进,将申请租赁及小额信贷执照.

中信银行是台湾发卡最大的金融机构.

中信金已与中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国国家开发银行[CHDB.UL]签署MOU(合作备忘录),吴一揆表示,由于上海分行营运仍有一定限制,无法满足大客户的人民币需求,未来合作不外乎在人民币筹资方面互相协助.

他并称,台湾计画开放陆资参与公共建设投资,到时将会引进中国的银行资金参与投资.

吴一揆表示,台湾金融业目前状况就是结构性问题,在overbanking的状况下,每块钱都赚得很辛苦.

他认为,公公并或公民并都很好,解决台湾银行业过度竞争的情形,台湾前五大银行市占率大概只占30%,香港、韩国、大陆、新加坡等地前五大银行市占率都至少50%以上,或是高达70-80%,所以不会出现恶性杀价的情形.

中信金最新公布的4月份合并自结盈余,4月份单月税后盈余15.94亿台币,累计前四月合并税后盈余67.80亿台币,每股税后盈余(EPS)为0.59台币.中信金今年前四月获利EPS排名第三,仅次于富邦金、兆丰金(2886.TW).(完)