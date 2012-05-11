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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 17:19 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增10亿台币

路透台北5月11日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增10亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,313.8亿台币.上周存单发行量净增676.8亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5月07日(一) 5,136.50 4,639.00* -497.50

5月08日(二) 231.00 693.00 462.00

5月09日(三) 2,228.00 2,274.00 46.00

5月10日(四) 704.00 849.50 145.50

5月11日(五) 2,423.00 2,277.00 -146.00

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总 计 10,722.50 10,732.50 10.00

* 当日发行包括1,000亿一年期存单.

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5月07日(一) 454.00 67.00

5月08日(二) 163.00 20.00

5月09日(三) 196.00 41.00

5月10日(四) 206.00 29.00

5月11日(五) 367.00 46.00

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总 计 1,386.00 203.00 (完)

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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