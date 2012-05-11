《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增10亿台币

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透台北5月11日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增10亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,313.8亿台币.上周存单发行量净增676.8亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5月07日(一) 5,136.50 4,639.00* -497.50
5月08日(二) 231.00 693.00 462.00
5月09日(三) 2,228.00 2,274.00 46.00
5月10日(四) 704.00 849.50 145.50
5月11日(五) 2,423.00 2,277.00 -146.00
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总 计 10,722.50 10,732.50 10.00
* 当日发行包括1,000亿一年期存单.
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5月07日(一) 454.00 67.00
5月08日(二) 163.00 20.00
5月09日(三) 196.00 41.00
5月10日(四) 206.00 29.00
5月11日(五) 367.00 46.00
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总 计 1,386.00 203.00 (完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%