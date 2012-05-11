〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,央行持续冲销料令延续保守气氛(更新版)

(更新数据)

* 央行存单到期大,但冲销力道亦不弱

* 小额找钱不至拆借无门,但大额供给较乏

* 下周1.3兆存单到期,持续观察央行冲销

记者 张雅菁

路透台北5月11日电---台湾银行间短期利率周五稳中带紧,虽然央行存单到期量大,但冲销力道并不弱,加以外商的短钱供给水位还是不见回升,因此整体市场余钱有限,不过银行间亦尚未见积极回补缺口需求,短率仍持稳.

市场人士指出,不少银行表示,最近申报央行存单多可续做,甚至短天期多报也会收,再加上仍委托大型银行每天拆入隔夜资金,央行现阶段积极收拢游资的意图明显.

而从央行委托单一家银行代收的目标,已从单日最多300余亿,到近几日只要求100余亿,也反应出央行紧缩游资已见效果.有票券商表示,今日在市场上找钱,能一次供给5亿台币的银行并不多.

至于下周市况,央行存单到期达1.3兆,料有助调度余裕.不过,基于央行持续冲销,以及提前因应月底开始缴税的紧缩因素,市场料将延续保守调度的气氛.

"下周应该还可以,看央行调隔拆的速度,如果还是一点一点地调,存单又到的多."一公股银行人士称.

累计上周五至本周五,央行在本提存期存单发行余额呈现净增455.5亿台币.

今日央行调升代收隔夜资金利率来到0.506%,延续5月3日以来每日仅0.1基点的步调,累计3月下旬以来这波调幅达11.4基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.514%,与上日相同;区间在0.388-0.710%,也与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间在0.507-0.740%;上日区间在0.505-0.730%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,虽然逢周五发票量增加,不过,寿险及投信等承作意愿不错,银行间欲拉高利率买票,并无法如愿.至于下周,预期上半周发行量例行偏淡,而下半周即使发行量增,可能票量也有限,银行交间次级交易利率顶多先升1个基点.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,同上日.

今日央行存单到期金额为2,423亿台币,共发行2,277亿,存单发行余额减少146亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期金额共1兆3,493亿台币,依序为周一3,518.5亿、周二212亿、周三4,384亿、周四2,691.5亿、周五2,687亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为1亿台币;至周日,累计超额准备为负1,511亿台币,加计前期1%的超额准备为负739亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳未变,投信端资金有进有出,资金面没有太大变化,让今日的附条件债券市场持续平淡.

资金调度人士表示,尽管下周有两档债券即将交割,但成交金额皆不大,料对市场影响甚小,预估RP利率应可持于现有区间.另外,为提前因应月底缴税的紧缩因素,部分交易商已开始承作跨月交易,成交利率则未变.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商统计,下周市场紧缩日子如下:周二(15日)有台新金控(2887.TW)公司债交割,金额为70亿台币;周五(18日)有兆丰商银金融债交割,金额为13亿.(完)