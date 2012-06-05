〔路透专访〕英特尔再推触控功能超薄笔电,结合微软趋动新买气

* 展出30款具触控功能新ULTRABOOK,微软最新作业系统带来趋动力

* 与TPK宸鸿、达虹、和鑫光电及胜华达成触控面板产能供应协议

* 未来将加入多国语言语音指令、手势功能等新功能,2013年可问世

记者 张雅菁/詹颖颐

路透台北6月5日电---随着强调触控功能的微软新版作业软体Windows8即将问世,英特尔(INTC.O)周二在发表一系列采用其最新核心处理器的超薄笔电(ultrabook)的同时,也宣布与TPK(3673.TW)等四家台湾触控面板供应商达成产能协议,希望创新功能可以推动新一波买气.

为提振成长趋缓的个人电脑(PC)需求,晶片龙头英特尔去年在台北国际电脑展(Computex)发表Ultrabook概念,强调轻薄,省电并加入随时连网及快速关机等功能;不过因为成本较高,售价较不具吸引力,下游PC品牌厂并未全力支援推出相关产品.

然而,随着英特尔在软体产业最有力的伙伴微软即将发表Windows8,英特尔今年在Computex再度联合PC厂展出30款具触控功能的设计,结合英特尔第三代Intel Core(酷睿)处理器与微软作业系统,颇有"WINTEL"阵营重新联手出击的味道.

"Windows 8将为ultrabook带来极大的趋动力,"英特尔销售暨市场部资深副总裁兼总经理汤姆克里恩(Tom Kilroy)周一接受路透专访称.

他表示,上一波笔记型电脑在欧美市场销售大增始于2009年第四季,而那时间点便是微软推出Windows 7带动买气.

不过目前全球经济前景疑云密布,零售价接受度还是关注焦点.克里恩认为即使ultrabook售价偏高并不是问题,因为多数会购买ultrabook的多是收入有余裕的消费者,而且调查显示过去几年买了平板电脑的消费者中有85%,还是有想换部新笔电的意愿.

台湾两大PC厂宏基(2353.TW)及华硕(2357.TW)周一都发表了最新系列平板电脑及笔记型电脑,包括旋转式(convertible)的笔电暨平板两用的款式.而宏基所展示的ultrabook,预计零售价最高可达1,799美元.[ID:nST0524429]

"我们可以把ultrabook规格改到零售价只要399美元,但我们不认为那是消费者想要的.我们是依消费者及企业所需去定ultrabook规格."来台出席Computex的克里恩称.

英特尔执行长欧特宁上月表示,即将推出的ultrabook售价最低将可降至699美元,也就是目前一般笔电的售价,不过多数还是会接近1,000美元或更高.对于今年底ultrabook将占消费性笔电市场40%比重的目标,欧特宁表示可望达标.英特尔预期今年个人电脑(PC)出货成长率将达个位数百分比高位的水准.

微软已于上周发表了Windows8的发行预览版.Windows8是首款可以同时在平板电脑和个人电脑(PC)上运行的视窗系统版本,首次向苹果(AAPL.O)iPad发出了真正的挑战.[ID:nSB1581316]

**触控功能**

今年ultrabook最大特点在于触控功能,英特尔宣布与TPK宸鸿(3673.TW)、达鸿8056.TWO、和鑫光电(3049.TW)及胜华科技2384.TW等四家台湾触控面板供应商达成协议,提供13寸以上的现有的3-5倍产能,以确保零组件供应无虞.

克里恩表示,"这项宣布的目的是要释出一项讯息:英特尔确信消费者将会拥抱触控功能"

在今年产品也强调加入防盗与个人身份保护功能之外,克里恩表示,未来的ultrabook也将加入多国语言语音指令、近距离手势功能,甚至是使用智慧型手机控制笔电或桌上型电脑,很快就可看到相关产品问世.

不过,英特尔目前在智慧型手机及平板电脑用核心晶片市场,仍远远落后于ARMARM.L架构处理器晶片.

在2009年即预告正开发其第三代行动装置晶片Medfield近三年后,印度行动装置制造商Lava International终于在4月推出第一款采用英特尔Medfield处理器晶片的智慧型手机.另二款则是甫由英国电信营运商Orange及联想(0992.HK)推出,均采用谷歌(GOOG.O)的Android作业系统.

克里恩表示,"2012只是起点.手机晶片业务成功与否不是看2012年或2013年的表现,而是稳健进步...我们前两年不会以销售量或市占率来评价成功与否.这个问题可能要五年后再来看."

就平板电脑方面,英特尔在今年将展出逾20款采用其名为"Clover Trail"的处理器晶片,支援微软Windows8作业系统.(完)

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