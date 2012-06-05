〔离岸人民币〕大唐集团自周二起进行点心债路演,规模约50亿元--IFR

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透6月5日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国五大发电集团之一的大唐集团已委任摩根士丹利(MS.N)为全球协调人, 并与巴克莱(BARC.L)和德银(DBKGn.DE)共同担任簿记人,安排其首支点心债的发行。路演将于6月5 -7 日举行,途经香港和新加坡。
据传该债券规模约50亿人民币（7.9亿美元）, 年期为三年和五年。
该债发行人为大唐海外,由在岸母公司大唐集团担保。
中国境内企业发行点心债的最新消息是,4月末发改委同意华能国际电力股份公司(0902.HK)(600011.SS)、中国大唐集团等四家大陆企业赴港发行点心债,发行总额为185亿元.
新债、其发行人和担保人均无评级,但关连公司香港上市的大唐国际电力有惠誉的BB评级。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)