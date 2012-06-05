〔离岸人民币〕大唐集团自周二起进行点心债路演,规模约50亿元--IFR

路透6月5日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国五大发电集团之一的大唐集团已委任摩根士丹利(MS.N)为全球协调人, 并与巴克莱(BARC.L)和德银(DBKGn.DE)共同担任簿记人,安排其首支点心债的发行。路演将于6月5 -7 日举行,途经香港和新加坡。

据传该债券规模约50亿人民币（7.9亿美元）, 年期为三年和五年。

该债发行人为大唐海外,由在岸母公司大唐集团担保。

中国境内企业发行点心债的最新消息是,4月末发改委同意华能国际电力股份公司(0902.HK)(600011.SS)、中国大唐集团等四家大陆企业赴港发行点心债,发行总额为185亿元.

新债、其发行人和担保人均无评级,但关连公司香港上市的大唐国际电力有惠誉的BB评级。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)