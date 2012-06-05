《台湾报摘》--经济日报6月5日

* 头版头条:

--开征证所税第一关闯关成功,立法院财政委员会昨日挑灯夜战初审通过证所税修法方案,在三党党鞭达成化繁为简的共识下,各党派整合出五大版本,并案送院会进行朝野协商.其中国民党力推的"立委修正动议版"将是最可能出线的版本.

* 其他:

--欧债危机蔓延酿成全球股灾,台湾央行进入备战状态,已拟定多套危机处理应变剧本,必要时将进一步放松银根,并对急需资金的金融机构挹注流动性.

--两岸江陈会谈预定端午节后在台北举行,双方将签署投保协议和海关合作协议.台商最关注的两岸投保协议P2P(投资人对投资人)部分,将可不限制仲裁机构或地点,把纠纷案件送交大陆以外的第三地或台湾仲裁机构仲裁,这是保障台商权益的一大进展.

--欧债危机肆虐,民众投资行为转趋保守,资金撤出活期存款、转进定期存款,今年首季定存余额暴增2,454亿台币,促使银行首季存款利率上升,存放利差下滑至1.41个百分点,写下近三季新低.

--台塑(1301.TW)集团预估石化行情还会继续下跌,谷底还看不到.预料旗下四家上市公司第二季营收与获利会比第一季差.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]