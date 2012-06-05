《台湾报摘》--经济日报6月5日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
* 头版头条:
--开征证所税第一关闯关成功,立法院财政委员会昨日挑灯夜战初审通过证所税修法方案,在三党党鞭达成化繁为简的共识下,各党派整合出五大版本,并案送院会进行朝野协商.其中国民党力推的"立委修正动议版"将是最可能出线的版本.
* 其他:
--欧债危机蔓延酿成全球股灾,台湾央行进入备战状态,已拟定多套危机处理应变剧本,必要时将进一步放松银根,并对急需资金的金融机构挹注流动性.
--两岸江陈会谈预定端午节后在台北举行,双方将签署投保协议和海关合作协议.台商最关注的两岸投保协议P2P(投资人对投资人)部分,将可不限制仲裁机构或地点,把纠纷案件送交大陆以外的第三地或台湾仲裁机构仲裁,这是保障台商权益的一大进展.
--欧债危机肆虐,民众投资行为转趋保守,资金撤出活期存款、转进定期存款,今年首季定存余额暴增2,454亿台币,促使银行首季存款利率上升,存放利差下滑至1.41个百分点,写下近三季新低.
--台塑(1301.TW)集团预估石化行情还会继续下跌,谷底还看不到.预料旗下四家上市公司第二季营收与获利会比第一季差.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)