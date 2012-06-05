《台湾重要政经日程》--6月5日-12月31日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
==================今日重要政经消息======================
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
--2012台北国际电脑展开展.
==================近期重要政经消息======================
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/8(五)
*--12:30 央行标售1,000亿台币364天期定期存单,11日交割.
--13:30 台积电(2330.TW)公布5月营收.
--14:00 联电(2303.TW)公布5月营收.
6/20(三)
--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
--17:00 央行举行第二季理监事会议,宣布利率决策.
6/22(五)
--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.
6/25(一)
--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)