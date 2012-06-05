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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:26 BJT

〔澳洲个股〕澳洲航空2011/12年获利料最多降90%,因国际业务严重亏损

路透悉尼6月5日电---澳洲航空(QAN.AX)周二表示,预期税前基础获利较上年最多减少90%,受国际业务严重亏损所累.

澳航表示,2011/12年度税前基础获利料为5,000万澳元(4,860万美元)至1亿澳元,上年则为5.52亿澳元.

其2011/12年国际业务的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料亏损超过4.5亿澳元.上年为亏损2.16亿澳元.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

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