〔欧洲金融〕欧盟执委雷恩和法财长支持以欧元区永久救助基金援助银行

路透布鲁塞尔6月4日电---法国和欧盟执委会周一暗示,支持以欧元区永久救助基金来援助问题银行的计画.目前欧洲官员正设法消除投资人疑虑,盼市场相信他们可以控制升温中的危机.

欧盟高层已允诺6月底的峰会将做出坚定决定,解决久拖两年半的债务问题,深化欧元区整合并支撑欧元,展现其对未来的承诺.

由于西班牙负债沉重的银行成为最迫切的问题,法国财政部长莫斯可维西拜访布鲁塞尔时称,使用欧洲稳定机制(ESM)救助基金直接提供银行资本,是法国将在峰会推进的"基本议题".

欧盟经济暨货币事务执委雷恩表示,他目前"正将此视为当真有可能的事来考虑",不过他称ESM的协定并不允许直接融资银行,各国领导人需研究如何克服这点.雷恩和莫斯可维西会面进行讨论.

德国迄今为止仍反对向未提交撙节计画的国家释出救助基金.德国是欧元区最大经济体,也是ESM救助基金的最大金主.(完)