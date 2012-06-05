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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 09:05 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小升,因欧元反弹

路透首尔6月5日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初小升,此前欧元反弹,因冀望欧元区能扩大财政合作以拯救受创的银行业. 0025GMT时,韩元兑美元报1,176.4,周一时收盘报1,182.0. 有消息称,法国和欧盟执委会暗示支持使用欧元区永久救助基金来援助欧元区问题银行的计划.欧元受到扶助. 韩国综合股价指数.KS11上涨0.85%. 6月三年期公债期货KTBc1下跌0.05点至104.82.

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,176.4 1,182.0 日圆/韩元JPYKRW=R 15.0140/243 15.1154/301 韩国公债期货KTBc1* 104.82 104.87 韩国综合股价指数.KS11 1,798.28 1,783.13 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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