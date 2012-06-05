〔韩国数据〕5月零售销售连续第二个月下降,突显内需疲弱不振

路透首尔6月5日电---韩国5月大型零售商店销售连续第二个月较上年同期减少,突显出全球对该国出口需求降温之际,国内需求亦疲弱不振. 企划财政部周二在报告中指出,韩国大型百货公司及折扣商店5月销售分别较上年同期减少0.2%及6.2%,4月时则分别为下降3.4%及2.4%. 百货公司及折扣商店单月销售连续两个月衰退为罕见的现象,值此之际韩国民众面临经济成长减弱的景况而削减支出. 企划财政部同时发布,5月韩国当地生产的汽车销售较上年同期增加0.7%,扭转连两月下降的局面. 韩国央行将于周五召开月度会议检视利率政策,市场普遍仍认为该行将连续第12个月维持利率不变.(完) --编译 龚芳;审校 吴云凌