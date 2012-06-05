〔韩国数据〕5月零售销售连续第二个月下降,突显内需疲弱不振

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透首尔6月5日电---韩国5月大型零售商店销售连续第二个月较上年同期减少,突显出全球对该国出口需求降温之际,国内需求亦疲弱不振. 企划财政部周二在报告中指出,韩国大型百货公司及折扣商店5月销售分别较上年同期减少0.2%及6.2%,4月时则分别为下降3.4%及2.4%. 百货公司及折扣商店单月销售连续两个月衰退为罕见的现象,值此之际韩国民众面临经济成长减弱的景况而削减支出. 企划财政部同时发布,5月韩国当地生产的汽车销售较上年同期增加0.7%,扭转连两月下降的局面. 韩国央行将于周五召开月度会议检视利率政策,市场普遍仍认为该行将连续第12个月维持利率不变.(完) --编译 龚芳;审校 吴云凌
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)