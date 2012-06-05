〔标题新闻〕韩国央行标售两年期货币稳定债券(MSB)平均得标收益率为3.28%,前次为3.42%

《汇市简讯》美元/日圆下探在111.94受阻，后市看跌

0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)