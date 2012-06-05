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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 10:23 BJT

〔标题新闻〕澳洲5月新车销售较上年同期大增24.1%至96,069辆,运动型车(SUV)销售劲扬56.6%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8H503M]

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