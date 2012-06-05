〔中国金融〕银监会就钢铁贸易商过度贷款问题向银行提出警告--报载

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透新加坡6月5日电---金融时报援引中国银行业监督管理委员会(银监会)称,中国已就对部分钢铁贸易商过度放款的问题向银行业提出警告.这些贸易商会利用贷款取得的资金在地产和股票市场进行投机交易.
报导援引银监会在4月26日发布的指导方针称,钢铁贸易商的贷款原为支应钢铁相关项目,但由于钢铁需求温和,因此他们便将资金用于风险投资.
"这导致钢铁市场出现大规模融资,而随着风险升高,这可能造成大量银行坏帐,进而损及金融体系的安全,"报导援引银监会称.
报导并未点名有哪些贸易商.
中国钢铁制造商产出约占全球产出的半数,由于需求疲弱,中国钢铁商今年第一季亏损约10亿元人民币(1.5712亿美元).
中国国家统计局公布的数据显示,中国第一季经济成长率为近三年来最低.(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)