〔台湾债市〕RP利率平稳,各家资金分配不均料下半周较紧张

路透台北6月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,投信和寿险有进有出,银行端因应缴税因素而保守调度,虽令各家资金分配较为不均,整体市况尚能持稳.

资金调度人士表示,由于下半周为债券交割高峰及缴税扣款,预料客户会有较大用钱需求,交易商调度仍偏谨慎.另外,由于台股近日走跌幅度深,促投信随政府基金进场护盘,于RP市场资金供应不太稳定,将持续关注台股走势.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商并统计,本周市场紧缩因素如下:周三(6日)44亿台币的国泰世华金融债交割;周四(7日)有远东新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割.

本地时间上午11:36时,台股加权指数.TWII上涨1.48%,至6,996.46点,追随亚洲区域走势,因投资者期望七国集团(G7)的紧急磋商有助于缓解欧债危机忧虑.[.TWCN](完)