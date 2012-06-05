〔台湾债市〕RP利率平稳,各家资金分配不均料下半周较紧张

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透台北6月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,投信和寿险有进有出,银行端因应缴税因素而保守调度,虽令各家资金分配较为不均,整体市况尚能持稳.
资金调度人士表示,由于下半周为债券交割高峰及缴税扣款,预料客户会有较大用钱需求,交易商调度仍偏谨慎.另外,由于台股近日走跌幅度深,促投信随政府基金进场护盘,于RP市场资金供应不太稳定,将持续关注台股走势.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
交易商并统计,本周市场紧缩因素如下:周三(6日)44亿台币的国泰世华金融债交割;周四(7日)有远东新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割.
本地时间上午11:36时,台股加权指数.TWII上涨1.48%,至6,996.46点,追随亚洲区域走势,因投资者期望七国集团(G7)的紧急磋商有助于缓解欧债危机忧虑.[.TWCN](完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)