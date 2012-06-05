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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 11:14 BJT

〔表格〕6月1日止当周外资买超菲律宾及印度股票--野村

路透6月5日电---以下是6月1日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (1,084) (8,246) (4,006) 19,102 (14,372)

印度 7 (207) 1,290 8,479 230

印尼 (240) (736) 440 619 1,274

日本 (382) (4,636) 1,167 13,880 21,712

韩国 (282) (3,301) (3,108) 6,216 (7,341)

菲律宾 15 (59) 266 805 1,327

台湾 (458) (3,447) (3,544) 699 (9,680)

泰国 (126) (495) 650 2,285 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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