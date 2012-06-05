〔日本股市〕日经指数早盘收涨,G7紧急会议憧憬有望中止四日连跌

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透东京6月5日电---日本股市日经指数周二早盘收高,有望中止连四日跌势,在七国集团(G7)针对欧元区危机举行紧急会议之前,投资人削减空头部位.
日经指数.N225早盘收涨0.6%,至8,345.56,得益于佳能(7751.T)劲升3.7%;佳能拟买回高达6.40亿美元自家股票的计画推升股价大涨.
东证股价指数.TOPX上涨1%,至702.62,重新站上700大关,东证指数上日触及逾28年低点.
奥林巴斯(7733.T)弹升3.9%,此前媒体报导,奥林巴斯将透过向第三方配售股票,筹资约500亿日圆(6.40亿美元).[ID:nSB1587302]
索尼(Sony)(6758.T)上涨2.6%,站上1,000日圆,索尼股价周一跌破1,000日圆,创32年来最低收位.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)