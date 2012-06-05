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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 11:24 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收涨,G7紧急会议憧憬有望中止四日连跌

路透东京6月5日电---日本股市日经指数周二早盘收高,有望中止连四日跌势,在七国集团(G7)针对欧元区危机举行紧急会议之前,投资人削减空头部位.

日经指数.N225早盘收涨0.6%,至8,345.56,得益于佳能(7751.T)劲升3.7%;佳能拟买回高达6.40亿美元自家股票的计画推升股价大涨.

东证股价指数.TOPX上涨1%,至702.62,重新站上700大关,东证指数上日触及逾28年低点.

奥林巴斯(7733.T)弹升3.9%,此前媒体报导,奥林巴斯将透过向第三方配售股票,筹资约500亿日圆(6.40亿美元).[ID:nSB1587302]

索尼(Sony)(6758.T)上涨2.6%,站上1,000日圆,索尼股价周一跌破1,000日圆,创32年来最低收位.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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