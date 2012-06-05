〔美国个股〕苹果诉请禁止三星平板电脑在美国销售的行动恐遭拖延

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透旧金山6月4日电---苹果(AAPL.O)再度诉请美国法官禁止韩国三星电子(005930.KS) Galaxy 10.1平板电脑的销售,但此一行动正面临拖延;这是两大科技业巨擘在全球专利诉讼中的一个主战场.
苹果在去年控告三星电子,称这家电子业者"肆无忌惮地"抄袭iPhone及iPad.三星电子否认相关指控,并提出反告.
美国加州圣荷西地方法院法官Lucy Koh回绝了苹果有关禁止三星部分智能手机及Galaxy 10.1平板电脑销售的要求.上月一上诉法院要求Koh重新考虑苹果对于禁止三星平板电脑销售的要求.
苹果马上再次要求Koh祭出禁售令.但在周一份简短裁示中,Koh因程序问题否决了苹果的提案,称上诉法院必须正式将裁判权发回给她,她才能够重新考量.
Koh指出,一旦裁判权发回给她,苹果可以重新提出要求,但她并未明确表示何时上诉法院才会将裁判权发回.
目前未能马上取得三星电子的代表人士评论,而苹果发言人Kristin Huguet则是重申稍早的一份声明,称三星电子"明目张胆"的抄袭是不对的.
苹果和三星电子执行长上月在北加州参加一场由法院强制的协调会,但未能达成和解.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)