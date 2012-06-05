〔美国个股〕苹果诉请禁止三星平板电脑在美国销售的行动恐遭拖延

路透旧金山6月4日电---苹果(AAPL.O)再度诉请美国法官禁止韩国三星电子(005930.KS) Galaxy 10.1平板电脑的销售,但此一行动正面临拖延;这是两大科技业巨擘在全球专利诉讼中的一个主战场.

苹果在去年控告三星电子,称这家电子业者"肆无忌惮地"抄袭iPhone及iPad.三星电子否认相关指控,并提出反告.

美国加州圣荷西地方法院法官Lucy Koh回绝了苹果有关禁止三星部分智能手机及Galaxy 10.1平板电脑销售的要求.上月一上诉法院要求Koh重新考虑苹果对于禁止三星平板电脑销售的要求.

苹果马上再次要求Koh祭出禁售令.但在周一份简短裁示中,Koh因程序问题否决了苹果的提案,称上诉法院必须正式将裁判权发回给她,她才能够重新考量.

Koh指出,一旦裁判权发回给她,苹果可以重新提出要求,但她并未明确表示何时上诉法院才会将裁判权发回.

目前未能马上取得三星电子的代表人士评论,而苹果发言人Kristin Huguet则是重申稍早的一份声明,称三星电子"明目张胆"的抄袭是不对的.

苹果和三星电子执行长上月在北加州参加一场由法院强制的协调会,但未能达成和解.(完)