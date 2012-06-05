〔台湾房地产〕华固持平看待下半年景气,通膨效应已不存在

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透台北6月5日电---油电双涨带动房地产价格蠢动效应料终止.台湾主要地产开发商--华固(2548.TW)周二表示,国际经济局势不佳,目前已没有人讨论通膨.对下半年持平看待,市场以个案表现为主.
为降低景气不确定性的影响,华固董事长锺荣昌在一场会议后对记者称,未来推案的地区都会在台北市中心,因需求明显大于供给.
不过同业间的激烈竞争,让建商在台北市普遍面临一地难求的问题.
"我最近去谈一个案子,还是与地主的合建案,居然有五家知名建商来抢."他说.
针对央行控管金融机构对豪宅的贷款,锺荣昌认为,根据过去的销售经验,买豪宅的客户中有两成不贷款,就算贷款的比率也很少超过房价的五成.
纵然央行的举措影响有限,但锺荣昌也呼吁同业,不要随意放话售价又创新高,以免招来政府进一步的打房动作.
"我上周才与让央行总裁感叹年薪买不起一坪豪宅的开发商吃饭,真的没有卖掉!"他说.
日前传出台北市精华地段某豪宅以每坪(一坪约3.33平米)304万台币成交,引发央行总裁彭淮南高度关注.随 后央行即祭出连串的管控措施.发函要求所有银行针对房贷户对既有房贷的增贷案,请借款人切结资金用途及违约效果,并事后查核,以符合央行2010年公布实施的特定地区房贷选择性信用管制的规定.[ID:nST0522419]
央行上周也出具报告显示,2011年六大都会区平均房价所得比逐季走高,以台北市购屋负担最为沉重,房价所得比及房贷负担率分别高达15.3倍及47.8%.[ID:nST0523173]
总统马英九上周五接受路透专访时称,不管是政府或央行都非常注意房价上涨议题,希望透过法律与税制等不同手段让房市导入正轨,这些努力都会持续下去,一步一步的让情况改善.[ID:nST0523589]
华固周二股价收高1.08%报65.8台币,涨幅落后营造建材类指数.TCOI的1.76%,大盘加权股价指数.TWII则收高1.53%.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)