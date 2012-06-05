〔台湾房地产〕华固持平看待下半年景气,通膨效应已不存在

路透台北6月5日电---油电双涨带动房地产价格蠢动效应料终止.台湾主要地产开发商--华固(2548.TW)周二表示,国际经济局势不佳,目前已没有人讨论通膨.对下半年持平看待,市场以个案表现为主.

为降低景气不确定性的影响,华固董事长锺荣昌在一场会议后对记者称,未来推案的地区都会在台北市中心,因需求明显大于供给.

不过同业间的激烈竞争,让建商在台北市普遍面临一地难求的问题.

"我最近去谈一个案子,还是与地主的合建案,居然有五家知名建商来抢."他说.

针对央行控管金融机构对豪宅的贷款,锺荣昌认为,根据过去的销售经验,买豪宅的客户中有两成不贷款,就算贷款的比率也很少超过房价的五成.

纵然央行的举措影响有限,但锺荣昌也呼吁同业,不要随意放话售价又创新高,以免招来政府进一步的打房动作.

"我上周才与让央行总裁感叹年薪买不起一坪豪宅的开发商吃饭,真的没有卖掉!"他说.

日前传出台北市精华地段某豪宅以每坪(一坪约3.33平米)304万台币成交,引发央行总裁彭淮南高度关注.随 后央行即祭出连串的管控措施.发函要求所有银行针对房贷户对既有房贷的增贷案,请借款人切结资金用途及违约效果,并事后查核,以符合央行2010年公布实施的特定地区房贷选择性信用管制的规定.[ID:nST0522419]

央行上周也出具报告显示,2011年六大都会区平均房价所得比逐季走高,以台北市购屋负担最为沉重,房价所得比及房贷负担率分别高达15.3倍及47.8%.[ID:nST0523173]

总统马英九上周五接受路透专访时称,不管是政府或央行都非常注意房价上涨议题,希望透过法律与税制等不同手段让房市导入正轨,这些努力都会持续下去,一步一步的让情况改善.[ID:nST0523589]

华固周二股价收高1.08%报65.8台币,涨幅落后营造建材类指数.TCOI的1.76%,大盘加权股价指数.TWII则收高1.53%.(完)