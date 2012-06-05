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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 12:13 BJT

《汇市简讯》技术面显示美元指数日线转为向下测试81.70

0347 GMT

* 隔夜跌势延续至亚洲盘,风险资产及亚股反弹

* 跌破10日移动均线82.56后,该价位如今转而成为阻力,下行目标看向20日移动均线位置81.72

* 更下方目标为5月升势的38.2%费波纳奇回档位81.66

* 乖离率的移动平均值(MACD)呈现超买,新出现偏空交叉

* 短期移动均线及波林格区间上缘逐渐形成峰顶.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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