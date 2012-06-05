版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 13:48 BJT

〔标题新闻〕韩国KDB金融集团IPO售股规模或由10%上调至30%,集资6万亿韩元--董事长

注:IPO为首次公开发行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8H51S3]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐