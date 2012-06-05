〔台湾央行〕共发行360亿台币存单,发行余额增加283.6亿

路透台北6月5日电---台湾央行周二公布,今日共发行360亿台币存单,相较存单到期金额76.40亿,存单发行余额增加283.6亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 304.0

91天期 0.93 40.0

182天期 1.05 16.0

央行上日共发行1,587亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,745.1亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为负88亿台币;累计超额准备为负88亿台币,加计前期1%的超额准备为1,112亿台币.(完)