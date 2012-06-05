〔台湾央行〕共发行360亿台币存单,发行余额增加283.6亿

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透台北6月5日电---台湾央行周二公布,今日共发行360亿台币存单,相较存单到期金额76.40亿,存单发行余额增加283.6亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 304.0
91天期 0.93 40.0
182天期 1.05 16.0
央行上日共发行1,587亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,745.1亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为负88亿台币;累计超额准备为负88亿台币,加计前期1%的超额准备为1,112亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%