〔表格〕台股外资及陆资卖超22.82亿台币,连续13日卖超

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透台北6月5日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超22.82亿台币,为连续第13日卖超,累计金额为583.48亿.
三大法人今日合计卖超28.38亿台币,上交易日修正后为卖超35.42亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
6/5 -22.82 -4.79 -0.77 -28.38
6/4 -26.95 -4.19 -4.28r -35.42r
6/1 -76.76 -5.52 +0.66r -81.61r
----------------------------------------------------
本月累计 -126.53 -14.50 -4.38 -145.41
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)