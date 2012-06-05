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市场报道 | 2012年 6月 5日 星期二 14:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元延续反弹走势,重回10日均线上方

0621 GMT

* 日线及周线指标严重超卖后的反弹终于开始站稳脚步

* 由上周五低点回升,今日开盘后重新站上10日移动均线

* 目前上看21日移动均线位置1.2660

* 1.2450目前形成支撑,10日移动均线位置1.2485亦是

* 盘中逢低可买进,建议设定停止单.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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