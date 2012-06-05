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市场报道 | 2012年 6月 5日 星期二 14:52 BJT

《汇市简讯》市场回稳,隐含波动率普遍走软

0642 GMT

* 市场回稳,选择权隐含波动率普遍走软

* 欧元/美元轧空引发空头回补

* 英国休市,英镑波动率仍波澜不兴.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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