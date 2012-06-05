〔台湾货币市场〕短率高位持平,因逢例行支出高峰且存单到期偏少

* 一周拆款高位仍在0.80%

* 例行支出高峰且存单到期偏少

* 国际股市若回稳有望令汇价止稳

记者 高洁如

路透台北6月5日电---台湾银行间短率高点周二持平.例行支出高峰加上存单到期金额偏少,令今日一周拆款高位仍旧位于0.80%.交易人士预期,本周五(8日)有大笔税款将扣缴,变数在前料使银行操作心态偏向保守.

交易员表示,除了外资汇出令台币资金较少之外,先前欧债风暴蔓延令全球资金回流美元,银行间美元炙手可热,不少银行以手中的台币去承做换汇(SWAP),银行间的台币资金因此相对缺乏.

他们表示,目前中央银行在市场提供短期美元,但需一段时间才能如数满足需求.此外,周二的台币/美元汇价挥别弱势随亚币走强,此趋势若能持续料有助纾解美元短缺.

"今天台币兑美元比较强,如果欧债危机不那么严重了,外资可能就不会出去那么多,台币应该就不会那么缺,"一位外商银行人士称.

继昨日大跌近3%之后,台湾股市.TWII周二回升1.53%收市,报7,000.45点;本地时间15:00台币兑美元TWD=TP盘中升7.3分报29.977.

同时间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.509%,上日在0.512%;区间在0.506-0.73%,上日在0.388-0.750%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.80%,上日在0.495-0.80%.

银行业者估计,本周五包括信用卡扣款及金融帐户扣缴综合所得税的金额应会达到1,000亿台币,这笔金额将会汇总在台湾银行.下周一则由台银的帐户扣除.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,发票金额不高,银行买票的利率大致不变.

不过,交易员也说,由于今日存单到期少,且银行的周转金偏低,可供拆出的资金水位很低,这让部分票券商的拆款利率较上日升高.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%,大致同上日.

周二央行存单到期总额为76.4亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为8,406.9亿台币,本周余日存单到期情况为周三3,483.5亿,周四691亿及周五2,256.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为负88亿台币;累计超额准备为负88亿台币,加计前期1%的超额准备为1,112亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率则平稳,投信和寿险有进有出,银行端因应缴税因素而保守调度,虽令各家资金分配较为不均,整体市况尚能持稳.

资金调度人士表示,由于下半周为债券交割高峰及缴税扣款,预料客户会有较大用钱需求,交易商调度仍偏谨慎.另外,由于台股近日走跌幅度深,促投信随政府基金进场护盘,于RP市场资金供应不太稳定,将持续关注台股走势.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商并统计,本周市场紧缩因素如下:周三(6日)44亿台币的国泰世华金融债交割;周四(7日)有远东新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割.(完)