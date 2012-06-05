〔台湾汇市〕台币/美元终止连四跌,G7会议乐观预期带动亚币反弹

路透台北6月5日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值5分,因G7将召开紧急会议商讨欧债危机对策,市场乐观预期升高,引发欧元空头回补并带动亚洲货币反弹,台股亦追随区域走势上扬,促台币终止连续四日跌势.

汇银人士指出,银行调节出脱美元部位,促台币盘初跳升,不过台股反弹逾百点,外资却连续第13日卖超,外商银行在汇市采双向操作,缺乏明显方向,全日成交量并再度萎缩,预料在欧元区不确定笼罩下,台币反弹走势可能仅属短暂.

"台股年线保卫战,而且在希腊重新举行大选前,不确定因素还是太多,欧元走势脆弱."一位银行外汇主管称.

交易商并表示,澳洲央行今日再度宣布降息,美国经济数据近来疲弱,显示全球经济前景不容乐观,加之证所税纷扰令台股后势不明朗,缺乏利好因素刺激下,未来台币易贬难升,且汇价逢低料会吸引不少美元买盘进场,预估台币将偏弱整理.

台湾股市.TWII收盘上涨1.53%,至7,000.45点;外资及陆资在台股卖超22.82亿台币,为连续第13日卖超,累计金额为583.48亿.[ID:nST0459136]

另外,大多数新兴亚币周二小升,因经历了几周的卖压之后,投资者稍稍喘息,以等待七国集团(G7)围绕欧元区债务危机的紧急会议结果.不过新兴亚币的长势或将维持不久,尤其是G7会议结果令人失望的话.[EMRG/SGCN]

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