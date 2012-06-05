〔台湾债市〕101/1殖利率收近日高,因美债利空及5月CPI高于预期

路透台北6月5日电---台湾五年期公债101/1殖利率周二收近日高,主要因美债遭遇获利了结卖压,加上盘初主计处公布5月消费者物价指数年增率创四个月来新高,双重利空导致殖利率也随之弹升.

市场人士指出,虽然五年期公债101/1殖利率今日带量走扬,不过10年期公债101/5却没有成交,主要是利率已来到相对低档,追价风险偏高.预期资金将转往周三展开发行前交易(when issued)的增额发行券101/5R.

"台债殖利率弹上来,反而气氛转趋观望."一寿险台债交易员说.

她分析称,这波行情不是台湾内部引起的,而是欧债所引发的避险需求,预计在6月17日希腊大选结果公布及6月20日美国联邦公开市场委员会议(FOMC)之前,市场仍会受欧债不确定因素影响,如果美国10年指标公债殖利率再度跌破1.5%,那台债10年指标债便有可能挑战历史低位1.1320%.

一证券交易员也认为,台债殖利率今日只是跟着美债反弹,由于美债殖利率已连续急跌三日,因此出现获利了结卖压,惟在欧债危机未解除之前,全球债市仍偏多操作,10年期指标债殖利率还有机会往下走.

"101/5殖利率去测试1.132%的历史低点也不是太离谱,也不是不能接受".他称.

惟一票券商表示,五年期公债101/1及10年期公债101/5殖利率暂时会在此整理,料短线101/1殖利率在0.91%有撑,就算是跌破,也会弹回此一水准,而101/5期殖利率在1.18%已经够低,所以今天台债对101/5已略显观望,才会没有成交量.

上周五美国就业数据令人失望且中国制造业数据疲弱,加重美国公债收益率下跌趋势.周一来看,此次趋势仅有温和改善,因投资者有足够理由保持观望态度.指标10年期公债US10YT=RR收益率上周五触及1.44%的纪录低位.交易商周一借机获利了结,10年期公债下跌19/32,收益率报1.52%,高于上周五尾盘的1.46%.[US/NCN]

台股加权指数.TWII周二上涨1.53%,报7,000.45点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +1.15 0.9265 0.9201-0.9277 307.0

10 101/乙二A01202=TWO +0.90 1.2320 1.2257-1.2320 12.5

20 101/2 A01102=TWO +1.00 1.6600 1.6600-1.6600 0.5

上述证券交易员表示,根据以往操作的节奏,都是指标券先走,冷门券再跟着动,今天虽说五年期公债101/1殖利率跌深小反弹,但冷门券殖利率今天则是略为下滑,整体台债气氛还不错.

他表示,对于10年期公债101/5今天没成交量,并不感到意外,因为1.18%利率相对低于101/乙二殖利率的1.2320%.

至于台湾主计处周二公布,5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.74%,创四个月来新高,并高于路透调查的成长1.46%.主要因蔬果价格上涨,但成衣与油料下跌抵销部分涨幅.[ID:nST0524319]

前述寿险交易员认为,5月物价年增率上扬主要是因为天候因素以致蔬果价格上涨,但在天候因素排除后,蔬果价格就会很快调整回来.对台债的负面影响应属短暂.

市场人士也指出,台湾政经情势受到证所税冲击,消费者信心大受影响,虽然市场普遍预期央行在6月21日举行理监事会议维持利率不变,惟对降息的预期似乎在酝酿中.市场将密切观察央行对控管物价的态度是否软化,且对挹注经济成长有更多着墨,只有让资金更加宽松,短率才有向下的空间.

目前为止,市场大多数仍预期央行6月将维持利率不变,估计重贴现率仍在1.875%不变.台湾利率预估请见TWINT1

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6600

10 101/5 A01105=TWO 没有成交

5 101/1 A01101=TWO 0.9265

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)