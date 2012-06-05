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市场报道 | 2012年 6月 5日 星期二 15:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元与欧元/美元一道下滑

0744 GMT

* 在风险资产最新一波跌势,澳元/美元与欧元/美元一道下滑

* 澳元/美元由0.9780跌至0.9745,之后回升至0.9750-60

* 初步支撑在0.9700,更下方支撑在6月1日低点0.9581

* 卖单仍在0.9800上方,澳洲央行会议之后的涨势在0.9804受阻

* 今天有一般选择权在0.9700及0.9800到期.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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