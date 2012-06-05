《汇市简讯》澳元/美元与欧元/美元一道下滑

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
0744 GMT
* 在风险资产最新一波跌势,澳元/美元与欧元/美元一道下滑
* 澳元/美元由0.9780跌至0.9745,之后回升至0.9750-60
* 初步支撑在0.9700,更下方支撑在6月1日低点0.9581
* 卖单仍在0.9800上方,澳洲央行会议之后的涨势在0.9804受阻
* 今天有一般选择权在0.9700及0.9800到期.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)