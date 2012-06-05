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市场报道 | 2012年 6月 5日 星期二 16:04 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎承压,逼近瑞士央行汇价底限

0746 GMT

* 多头目标在1.2100,但料在之前受挫

* 日前未能守住升至1.2076,仍影响信心

* 瑞士央行汇价底限之下及4月低点1.1990密集设有停止单

* 维持在央行底限附近狭幅波动.今天区间为1.2010/14.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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