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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:08 BJT

台湾经济指标预测--6月6日至8月20日

路透台北6月6日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

  日期  当地时间  经济指标/活动       公布月份     预估值          前值   

  -------------------------------6月4日当周----------------------------------------
   6/7    1600    商品出口              5月         -5.55%*        -6.4%(年变动率)
   6/7    1600    商品进口              5月         -5.60%*        +2.1%(年变动率)

  -------------------------------6月18日当周----------------------------------------
   6/20   1600    外销订单              5月          --          -3.52%(年变动率)
   6/21   1700    央行理监事会议       第二季        --         重贴现率1.875%(完)
   6/22   0830    季调失业率            5月          --           4.19% 
   6/22   1600    工业生产              5月          --          -2.33%(年变动率) 

  -------------------------------6月25日当周----------------------------------------
   6/25   1610    M2货币总计数          5月          --          +4.72%(年变动率)

 ---------------------------------7月2日当周----------------------------------------
  *7/5    0830    消费者物价指数(CPI)   6月          --            +1.74%(年变动率)
  *7/5    1600    外汇存底             6月底         --          3,892.75亿美元

  -------------------------------8月20日当周----------------------------------------
   8/20   1620    经常帐               第二季        --           顺差109.3亿美元

    --    1600    国内生产总值(GDP)    第二季        --         统计值0.39%(年增率)

  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] 

  --记者 高洁如; 审校 张喜良

    

  经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大.......[US/ECICN]    日本.........[JP/ECICN]
    欧洲...............[EU/ECICN]    台湾.........[TW/ECICN]

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