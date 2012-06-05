《台湾经济专栏》2012下半年台湾经济及制造业景气展望

(本文由台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德提供)

受到欧债危机悬而未决、美国复苏脚步缓慢，以及中国经济出乎预料的降温等国际经济情势影响，2012上半年台湾经济及产业景气表现并不理想，也连带影响了企业投资及民众消费信心。不过，展望下半年，由于欧盟选举造成的政治纷扰可望逐步淡化、美国企业投资开始恢复、中国计画采取刺激经济政策，以及日本经济可望在311震灾后呈现扩张，这些有利的因素，对于台湾以出口为导向的电子电机、化学橡胶，以及金属机械等产业都将产生正面帮助，但内需相关产业如民生工业及运输设备，则可能要等到外销相关产业景气回温后，方能有较佳表现。

在电子电机产业部份，最值得关注的是国际大厂近期陆续推出新型机种，加上下半年微软新作业系统推出，都可望带动一波需求，由于台湾业者在全球电子产品供应链所占地位，不论是苹果或非苹果阵营都将增加对台湾代工厂商的采购，将可带动电子零组件产业景气表现，依照台经院所作预测，电子业除了2012年第一季出现景气低迷的黄蓝灯之外，第二及第三季可以回到代表景气持稳的绿灯，第四季更可能首次出现代表景气扬升的黄红灯。

在化学橡胶产业方面，和电子业以欧美为主要市场的情况不同，其需求主要来自于中国等新兴市场，由于新兴市场近期景气有所下滑，加上国际油价上扬推升成本，在需求减少且成本上升的情况下，导致第一季化学橡胶产业景气呈现景气衰退的蓝灯，不过在第二季起，由于国际油价不涨反跌，加上国际经济逐步恢复成长动能，加上中国大陆有进一步刺激经济的政策，台湾化学橡胶业景气将可逐步回温到第二季的黄蓝灯，下半年则可望呈现代表景气持平的绿灯。

在金属产业部分，同样受到中国经济成长动能趋缓影响到产品需求，该产业景气可能要等到第四季，中国经济情况在政策带动回稳后才可望明朗。不过其中的机械设备产业，则可能因中国近年不断调高基本工资，厂商增加自动化设备投资来节省人力成本，使得该产业景气保持较为平稳的局面。

在以台湾内需为主的民生工业部份，上半年由于股市及房市波动，另外油电双涨也影响了民众购买力，在所得与财富缩减双重影响下，民众消费信心保守，使得该产业上半年将呈现景气衰退的蓝灯，下半年则因景气触底好转，带动该产业呈现出代表景气持平的绿灯，民生工业景气可望止跌回稳。

在台湾的制造业中，运输工业可能是景气表现较为弱势的一个产业，其主要因素是2011年汽车销售畅旺拉高基期数据，而2012年又受到油价调涨影响，使得需求大受影响，汽车制造商除了部分业者在第一季推出油电车，可以支撑部分业绩外，其余厂商多受第二季起的油价上涨影响，其景气呈现出代表景气低迷的黄蓝灯。此外，运输设备业中还有许多厂商是以汽车零组件出口为主，这部分受到国际经济因素影响，短期内可能不易看到较为明显的转机，使得运输产业为国内景气循环中反应与表现均相对落后的产业。

综合上述，台湾整体制造业在今年第一季应为今年经济成长率最低点，第二季起电子电机产业将可率先回复稳定，第三季化学橡胶产业景气也可逐步恢复，第四季则需视金属相关产业表现。不过，由于国际经济情势近期混沌不明，欧债问题是否可能衍生新的风波、气候问题是否影响国际大宗物资价格及全球供应链的稳定，以及中国经济政策的内容与成效，都将影响台湾经济及制造业景气复苏时点及速度，企业营运或民众投资仍应谨慎应对，以避免突发事件所带来的不利影响。(完)