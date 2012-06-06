〔香港新股〕深圳商贸通考虑三季度进行双币上市,募资不超1亿美元--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月6日电---据汤森路透旗下IFR报导,据报导，深圳商贸通供应链管理公司正考虑第三季度在香港进行双币上市。一位消息人士透露，该公司计划是次以人民币和港币发行股票，募集资金不超过1亿美元。
另一位知情人士说，该公司拟选择双币形式，是因为其业务往来中涉及多种货币，而双币上市可以对冲外汇风险。
一直以来，香港交易所都在致力吸引公司发行人民币计价股票，以强化香港的离岸人民币中心地位。然而，很多发行人考虑到双币发行较一般IPO复杂，且目前看不到明显优势，故对于发行人民币股票兴趣不大。
截至目前，香港市场上只有汇贤房地产信托基金(87001.HK)一支以人民币计价的股票。其股价自2011年4月上市以来，已经低水30%。
工银国际独家承销深圳商贸通的上市交易。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。