〔香港新股〕深圳商贸通考虑三季度进行双币上市,募资不超1亿美元--IFR

路透6月6日电---据汤森路透旗下IFR报导,据报导，深圳商贸通供应链管理公司正考虑第三季度在香港进行双币上市。一位消息人士透露，该公司计划是次以人民币和港币发行股票，募集资金不超过1亿美元。

另一位知情人士说，该公司拟选择双币形式，是因为其业务往来中涉及多种货币，而双币上市可以对冲外汇风险。

一直以来，香港交易所都在致力吸引公司发行人民币计价股票，以强化香港的离岸人民币中心地位。然而，很多发行人考虑到双币发行较一般IPO复杂，且目前看不到明显优势，故对于发行人民币股票兴趣不大。

截至目前，香港市场上只有汇贤房地产信托基金(87001.HK)一支以人民币计价的股票。其股价自2011年4月上市以来，已经低水30%。

工银国际独家承销深圳商贸通的上市交易。(完)

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