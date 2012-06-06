美国与加拿大经济指标预测--6月6日-6月13日****

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透6月6日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月6日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 -- 794.7
再融资指数 -- 4,388.8
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.7% -0.5%
单位劳工成本 +2.2% +2.0%
1800 美联储褐皮书
6月7日(四)
-- 美国ICSC连锁店销售 5月修正值 -- +4.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 37.7 38.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.45
续请失业金人数(万人) 5月26日当周 324.5 324.2
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.2
(经季节调整) 55.0 52.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加110 增加213.6
6月8日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.20 24.49
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加1 增加5.82
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加4.39
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.43
就业参与率 -- 66.80%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 顺差1.5 顺差3.5
出口(亿加元) -- 394.9
进口(亿加元) -- 391.4
1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.3% +0.7%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差495 逆差518.3
1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.4% +0.3%
趸售销售 +0.3% +0.5%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 -- 122.4
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
暂无重要经济数据
6月12日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 94.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月9日当周 -- +0.4%
1230 美国出口物价 5月 -0.1% +0.4%
进口物价 -1.0% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月9日当周 -- +3.1%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 48.5
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 -- 盈余591.2
6月13日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月8日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.7%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.1%
1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.3%(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
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