〔中国金融〕交行拟发行30亿元CLO,或成为首批使用ABS新额度的银行--IFR

路透6月6日电---据汤森路透旗下IFR报导,停滞四年之久的信贷资产证券化(ABS)终于重新开闸,交通银行可能成为首批使用新额度的银行。该行准备发行30亿元人民币贷款抵押证券（CLO），并已委托中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安证券和海通证券(600837.SS)(6837.HK)负责是次融资。

中国国务院、中国银行业监督管理委员会和中国人民银行联合下发《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》。此举为四年后重启信贷资产证券化市场搭建了平台，也为中国亟需资本的金融机构提供融资新渠道。

额度共计500亿元人民币（79亿美元）

据闻一些大型银行上报总计100-200亿元人民币的案子，但市场人士预计这500亿元份额将被八家至10家机构瓜分。传闻中的银行包括中国国家开发银行[CHDB.UL]（100亿元人民币）, 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)（200亿元人民币）, 中国银行(601988.SS)(3988.HK), 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国招商银行(600036.SS) (3968.HK) 。

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.

数家上市公司在此之后获得证监会批准发行过企业资产证券化产品。但银监会其间一直没回应重启该市场的呼吁。新一轮试点的最主要变化在于投资者范围明显扩大，包括保险公司、投资基金、公司养老基金、国家社保基金以及其他获批合规的非银行金融机构。过去，银行是主要投资者，证券基金在中国资产证券化市场份额很小。

该通知规定，试点项目要兼顾为投资者带来收益，又要符合国家政策。尤其鼓励金融机构选择符合条件的国家重大基础设施项目贷款、涉农贷款、中小企业贷款、经清理合规的地方政府融资平台公司贷款、节能减排贷款、战略性新兴产业贷款、文化创意产业贷款、保障性安居工程贷款、汽车贷款等，以丰富资产种类。

各发起机构应持有最低档次证券的比例，原则上不得低于每一单全部资产支持证券发行规模的5%，持有期限不得低于最低档次证券的存续期限。同时,也要求有两家评级机构的评级。(完)

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