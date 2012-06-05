《台湾报摘》--工商时报6月6日

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
* 头版头条:
--触控产业传出大利多,由于第2代Ultrabook支援触控技术,英特尔(INTC.O)昨日宣布与TPK宸鸿(3673.TW)、达鸿8056.TWO、和鑫(3049.TW)及胜华2384.TW等4家台湾触控面板厂签订协议,以确保13寸触控面板产能,足以支援后续Ultrabook的预期成长需求.市场预料,这将对台湾触控产业注入一剂强心针.
* 其他:
--立院财委会蓝委"动议版"证所税方案出炉,将2013年后首次公开发行(IPO)公司股票纳入课税范围,且决朝溯及既往立法,外界担心将不利企业来台挂牌上市.财长张盛和表示,已给予IPO长期持有税率减半租税优惠,相信能降低市场冲击.
--为引导保险业资金能更积极参与公共建设事业投资,金管会昨日预告,将放宽保险业对于同一对象的投资上限,由被投资对象实收资额的25%提高至35%,保险局副局长曾玉琼也透露,已计画研议未来保险业投资公共建设,将可推派担任董监事.
--根据最新获利统计,前4月的台湾银行的大陆分行累计提存后共赚进732万美元,其中国泰世华银行上海分行赚进280万美元,已等同去年全年获利,合作金库苏州分行则以170万美元获利紧追在后.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)