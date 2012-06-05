《台湾报摘》--工商时报6月6日

* 头版头条:

--触控产业传出大利多,由于第2代Ultrabook支援触控技术,英特尔(INTC.O)昨日宣布与TPK宸鸿(3673.TW)、达鸿8056.TWO、和鑫(3049.TW)及胜华2384.TW等4家台湾触控面板厂签订协议,以确保13寸触控面板产能,足以支援后续Ultrabook的预期成长需求.市场预料,这将对台湾触控产业注入一剂强心针.

* 其他:

--立院财委会蓝委"动议版"证所税方案出炉,将2013年后首次公开发行(IPO)公司股票纳入课税范围,且决朝溯及既往立法,外界担心将不利企业来台挂牌上市.财长张盛和表示,已给予IPO长期持有税率减半租税优惠,相信能降低市场冲击.

--为引导保险业资金能更积极参与公共建设事业投资,金管会昨日预告,将放宽保险业对于同一对象的投资上限,由被投资对象实收资额的25%提高至35%,保险局副局长曾玉琼也透露,已计画研议未来保险业投资公共建设,将可推派担任董监事.

--根据最新获利统计,前4月的台湾银行的大陆分行累计提存后共赚进732万美元,其中国泰世华银行上海分行赚进280万美元,已等同去年全年获利,合作金库苏州分行则以170万美元获利紧追在后.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.