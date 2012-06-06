〔香港个股〕康师傅计划发行首次美元债券,今日展开路演--IFR

路透6月6日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)正准备发行首次美元债券，为与百事可乐（PepsiCo）(PEP.N)战略联盟储备弹药。

该公司在香港证交所发表声明称，计划发行Reg S优先票据，并将从6月6日起由巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)牵头召开投资者会议。相关路演将于周三(6日)在新加坡展开，次日移师香港。

“这是首次发行，所以我们为投资者提供对公司进行信用研究所需的文件和信息，”一名知情人士表示。

“只有在市场稳定，有利于发债人的情况下，这笔交易才会推出。现阶段纯粹是一些提供信息和背景的投资者会议，”他强调。

发债方拟将资金用于与百事可乐战略联盟协议相关的资本支出、偿还特定银行贷款和营运资本。

公司3月成为百事特许经营装瓶商，康师傅将与百事现有的在华装瓶厂合作生产、销售和分销包括百事的碳酸饮料及佳得乐、纯果乐和冰纯水等品牌产品。(完)

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