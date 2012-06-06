〔香港个股〕康师傅计划发行首次美元债券,今日展开路演--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月6日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)正准备发行首次美元债券，为与百事可乐（PepsiCo）(PEP.N)战略联盟储备弹药。
该公司在香港证交所发表声明称，计划发行Reg S优先票据，并将从6月6日起由巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)牵头召开投资者会议。相关路演将于周三(6日)在新加坡展开，次日移师香港。
“这是首次发行，所以我们为投资者提供对公司进行信用研究所需的文件和信息，”一名知情人士表示。
“只有在市场稳定，有利于发债人的情况下，这笔交易才会推出。现阶段纯粹是一些提供信息和背景的投资者会议，”他强调。
发债方拟将资金用于与百事可乐战略联盟协议相关的资本支出、偿还特定银行贷款和营运资本。
公司3月成为百事特许经营装瓶商，康师傅将与百事现有的在华装瓶厂合作生产、销售和分销包括百事的碳酸饮料及佳得乐、纯果乐和冰纯水等品牌产品。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。