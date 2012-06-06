《台湾报摘》--经济日报6月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台北国际电脑展昨日登场,英特尔(INTC.O)为超轻薄电脑(Ultrabook)催油门,在最新作业系统Windows 8的超轻薄笔电上强打触控功能,宣布与TPK宸鸿(3673.TW)、达鸿8056.TWO、和鑫(3049.TW)及胜华2384.TW签署合作协议,确保13寸以上的触控面板产能不缺货.
* 其他:
--经建会主委尹启铭昨日表示,如美国能像支持与南韩签署FTA(自由贸易协定)般支持台湾,台美关系必然更密切.他并吁请美国商会续协助重启"台美贸易暨投资架构协定"(TIFA)谈判,并为推动"跨太平洋伙伴协定"(TPP)纳入TIFA议程发声.
--大陆商务部副部长蒋耀平将于8月率领300人的大团到台湾访问,包含100个大陆大型企业负责人,推动大陆企业赴台湾投资,以及加大对台湾采购力度.
--美国国际贸易委员会(ITC)宣布,已立案调查诺基亚控告宏达电(2498.TW)侵权案.受先前美国海关审查延误新机销售影响,5月营收"没有比4月衰退的空间",否则第2季营收目标恐难达阵,ITC立案调查诺基亚控告侵权,为宏达电日后销售再添不确定性.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。