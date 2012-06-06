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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:55 BJT

****敬告客户:路透撤回稍早误发出的"人民币兑美元中间价"稿件****

亲爱的客户,您好,

6月6日07:42分之"(中国汇市)人民币兑美元中间价报6.3225元"稿件因误发予以撤稿.同时将不会再发后续替代文章.不便之处,敬请见谅!(完)

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