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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 09:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月6日-6月13日

路透6月6日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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6/6 加拿大 26亿加元 票息2.75%、2022年6月1日到期的10年期公债

6/6 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年12月21日到期和2013年6月21日到期的国库券

6/6 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券

6/6 0120 日本 六个月期贴现国库券

6/6 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第三日)

6/7 0850 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%、2019年4月25日到期的七年期OAT债券;

票息3.0%、2022年4月25日到期的10年期OAT债券;

票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT债券;

票息4.0%、2060年4月25日到期的50年期OAT债券)

6/7 西班牙 10-20亿欧元 (票息5.85%、2022年1月31日到期的State Obligations债券;

票息3.30%、2014年10月31日到期债券;

票息4.25%、2016年10月31日到期的Bonos债券)

6/7 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/7 0130 日本 30年期公债

6/7 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第四日)

6/8 英国 标售国库券

6/11 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券

6/11 1530 美国 13周和26周期国库券

6/11 1250 法国 BTF债券

6/12 英国 票息1.0%、2017年到期的债券

6/12 1700 美国 三年期公债

6/12 1530 美国 四周期国库券

6/12 0130 日本 五年期公债

6/13 意大利 2013年6月14日到期的364天期BOT债券

6/13 加拿大 三年期公债

6/13 0600 德国 50亿欧元 10年期联邦债券

6/13 1700 美国 10年期公债

6/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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