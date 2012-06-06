《全球主要国家债券发行预告》--6月6日-6月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月6日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/6 加拿大 26亿加元 票息2.75%、2022年6月1日到期的10年期公债
6/6 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年12月21日到期和2013年6月21日到期的国库券
6/6 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券
6/6 0120 日本 六个月期贴现国库券
6/6 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第三日)
6/7 0850 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%、2019年4月25日到期的七年期OAT债券;
票息3.0%、2022年4月25日到期的10年期OAT债券;
票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT债券;
票息4.0%、2060年4月25日到期的50年期OAT债券)
6/7 西班牙 10-20亿欧元 (票息5.85%、2022年1月31日到期的State Obligations债券;
票息3.30%、2014年10月31日到期债券;
票息4.25%、2016年10月31日到期的Bonos债券)
6/7 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/7 0130 日本 30年期公债
6/7 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第四日)
6/8 英国 标售国库券
6/11 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
6/11 1530 美国 13周和26周期国库券
6/11 1250 法国 BTF债券
6/12 英国 票息1.0%、2017年到期的债券
6/12 1700 美国 三年期公债
6/12 1530 美国 四周期国库券
6/12 0130 日本 五年期公债
6/13 意大利 2013年6月14日到期的364天期BOT债券
6/13 加拿大 三年期公债
6/13 0600 德国 50亿欧元 10年期联邦债券
6/13 1700 美国 10年期公债
6/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 龚芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。