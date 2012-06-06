〔台湾债市〕RP利率平稳,投信回流资金渐多令市况较上日略松

路透台北6月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,今日有44亿台币的国泰世华金融债交割,各家机构资金分配不均,不过投信业回流资金渐多,整体市况较上日略松.

资金调度人士表示,盘中接到投信主动寻券的电话,场上找钱并不难,惟以非公债类为优先承作标的,各家投信资金多缺不一;若此波回流资金能够延续下去,料能稍稍抵销明后两日债券交割和缴税调度等偏紧因素,RP利率应能持于现有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商并统计,本周市场紧缩因素如下:周四(7日)有远东新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割.(完)