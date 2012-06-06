〔台湾债市〕RP利率平稳,投信回流资金渐多令市况较上日略松

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,今日有44亿台币的国泰世华金融债交割,各家机构资金分配不均,不过投信业回流资金渐多,整体市况较上日略松.
资金调度人士表示,盘中接到投信主动寻券的电话,场上找钱并不难,惟以非公债类为优先承作标的,各家投信资金多缺不一;若此波回流资金能够延续下去,料能稍稍抵销明后两日债券交割和缴税调度等偏紧因素,RP利率应能持于现有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
交易商并统计,本周市场紧缩因素如下:周四(7日)有远东新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。