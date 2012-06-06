《美国股市分析》技术图形指向华尔街市场将进一步下滑

* 标普500指数近期掼破200日均线为一凶兆

* 金融股或将续为最大的输家--分析师

* MACD周线的"卖出"讯号,意味着夏季情况惨澹

* 标普期货的市场人气逼近纪录低位

记者 Angela Moon/Rodrigo Campos 编译 龚芳/王翔琼/王兴亚

路透纽约6月5日电---有时候"超卖"代表着"进一步出脱".

标准普尔500指数.SPX在过去几天遭遇双重打击.周五时,指数为近五个月来首度掼破200日均线.紧接着在周一,指数较4月2日峰值大跌超过10%.

技术图形观察者指称,对于冀望近期卖压为期短暂的人士而言,上述两个现象都是不祥的恶兆.

标普500指数周二收在1,285.50点,弃守今年来的多数涨幅.有鉴于近期这两个空头讯号,投资人还不想积极进场抢进备受打压的股票.

观察移动均线及动能指标等技术指标的策略师们大多认为,美股前路将崎岖不平.

各界担忧欧债危机恶化,拖累美国及亚洲经济成长,这导致美国及全球市场陷入下降趋势.

标普500指数周五跌破衡量市场长期趋势的关键指标200日移动均线,是进一步走跌的引信.全球股市下滑,其中日本和中国股市均值陷入熊市区域,同时欧洲投资者的信心触及三年低点.

"我认为现在是担忧作祟.人们担心股市续跌,这就是即便基本面可能开始改善,仍然推动价格下降的原因,"纽约Guggenheim Investments上市交易基金资产组合策略执行董事Tony David表示.

标普500指数中从金融股、运输股到科技股等数个板块亦跌破各自的200日移动均线,导致大盘跌势进一步加速.技术分析师视此为会出现更多卖盘的预兆.

"200日移动均线是很多人判断市场是呈现上行还是下型趋势的一个水准,"Schaefer's Investment Research资深股票分析师Joe Bell表示,"跌破这个技术水准证实了欧洲形势不确定,且美国和海外基本面疲弱,特别是在缺乏企业财报的情况之下."

市场数个板块也彰显技术面疲态,Financial Select Sector SPDR基金(XLF.P)目前报13.57,跌破200日移动均线切入位13.77.

欲浏览标准普尔500指数跌破200日移动均线相关图表,请点击:(link.reuters.com/vyc68s)

费城半导体指数.SOX和道琼运输指数.DJT亦跌破其200日移动均线.费城房屋类股指数.HGX和Powershares QQQ Trust(QQQ.O)仅略高于该水准.

**反弹在即?**

其他技术指标也释出疲弱信号.标普500指数周线乖离率的移动平均值(MACD)自1月中以来一直为看涨,但上周转为看跌.

MACD本质上就是把各种不同的移动平均值互相进行对比,以确定市场的短期趋势.周线MACD指标释出的"卖出"信号暗示夏季股市前景黯淡;且此信号得到中期和短期动能指标以及相对强弱指标的确认.

波动性更高的日线MACD指标自3月末来多半为看跌.

Auerbach Grayson驻纽约的全球技术策略师Richard Ross认为,市场很明显传递出压力技术信号,跌破200日移动均线即是一个例证.

不过他表示,"已经接近10%修正的尾声,更可能是一个反向指标,表明这波跌势已结束."

用来判断超买还是超卖的相对强弱指标显示,标普500指数徘徊在超卖水准,暗示市场有可能反弹.

市场弥漫的避险情绪推动美国公债收益率(殖利率)跌至历史低位,这或让股市反弹的可能性对寻求收益的投资者更具吸引力.

"公债收益率处于极低水平,"Ross说,"这证明避险情绪已经到了极点.股市应会快速反弹."

人气同样悲观,但就过去经验来看,人气悲观到此一程度时通常会在短期内出现反弹.Merlin证券的首席市场策略师Rick Bensignor称,就标普股指期货而言,市场人气已经几乎跌至纪录低点.

Bensignor以Jake Bernstein的每日情绪指数(Daily Sentiment Index)为例指出,仅有5%的市场人士看涨,为历史第三低.每日情绪指数为广为机构投资人使用的指标.(完)