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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 10:57 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货上日挫跌后反弹,大豆连涨第二日

路透悉尼6月6日电---美国小麦期货周三反弹,由上日挫逾2%的跌势回升,因美元走软协助提振大宗商品,大豆期货则连续第二日上扬.

0210GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)指标7月软红冬麦WN2上涨0.6%,周二曾下跌2.3%,因美国冬麦收割进展速度创纪录高位.

大豆SN2及玉米期货CN2各上涨近1%,大豆延续周二涨势,美国作物评级低于预期,且第二大生产国巴西产量预估调降,刺激大豆周二走高.

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