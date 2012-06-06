〔芝加哥期市〕小麦期货上日挫跌后反弹,大豆连涨第二日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼6月6日电---美国小麦期货周三反弹,由上日挫逾2%的跌势回升,因美元走软协助提振大宗商品,大豆期货则连续第二日上扬.
0210GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)指标7月软红冬麦WN2上涨0.6%,周二曾下跌2.3%,因美国冬麦收割进展速度创纪录高位.
大豆SN2及玉米期货CN2各上涨近1%,大豆延续周二涨势,美国作物评级低于预期,且第二大生产国巴西产量预估调降,刺激大豆周二走高.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。