《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小幅下滑,受澳元劲升影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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IFR 6月6日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘小幅下滑,受澳元/美元劲扬影响.澳洲第一季国内生产总值(GDP)较预期强劲,推升澳元上扬,虽然这项数据时效性较差,但仍足以拉抬澳元升破20日移动均线,并一路触发停止单,升至日高0.9853美元.欧元/美元跟着上扬,一度上涨逾50点子.
美元/坡元因而挫低至1.2801,低于纽约收盘的1.2864.美元/马币测试3.18下方,美元/台币快速跌至29.90下方.
今天走势似乎只是修正,因今晚将有欧洲央行会议,而明天将有FED主席贝南克演说.伦敦市场今天将恢复交易,结束周末连续四天假期.伦敦市场人士对本周波动的反应值得观察,但在欧洲央行会议之前,可能不太愿意新建部位.虽然市场预期欧洲央行将按兵不动,但在目前环境下,不能排除任何可能.即使利率调整50个基点,也不算重大意外.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。