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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 11:30 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小幅下滑,受澳元劲升影响

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IFR 6月6日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘小幅下滑,受澳元/美元劲扬影响.澳洲第一季国内生产总值(GDP)较预期强劲,推升澳元上扬,虽然这项数据时效性较差,但仍足以拉抬澳元升破20日移动均线,并一路触发停止单,升至日高0.9853美元.欧元/美元跟着上扬,一度上涨逾50点子.

美元/坡元因而挫低至1.2801,低于纽约收盘的1.2864.美元/马币测试3.18下方,美元/台币快速跌至29.90下方.

今天走势似乎只是修正,因今晚将有欧洲央行会议,而明天将有FED主席贝南克演说.伦敦市场今天将恢复交易,结束周末连续四天假期.伦敦市场人士对本周波动的反应值得观察,但在欧洲央行会议之前,可能不太愿意新建部位.虽然市场预期欧洲央行将按兵不动,但在目前环境下,不能排除任何可能.即使利率调整50个基点,也不算重大意外.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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