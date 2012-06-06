《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小幅下滑,受澳元劲升影响

今天走势似乎只是修正,因今晚将有欧洲央行会议,而明天将有FED主席贝南克演说.伦敦市场今天将恢复交易,结束周末连续四天假期.伦敦市场人士对本周波动的反应值得观察,但在欧洲央行会议之前,可能不太愿意新建部位.虽然市场预期欧洲央行将按兵不动,但在目前环境下,不能排除任何可能.即使利率调整50个基点,也不算重大意外.(完)