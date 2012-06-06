〔台湾个股〕长虹首度进军中国房市,将与台湾科技业合作在武汉兴建住宅

路透台北6月6日电---看中潜力无穷的大陆房地产市场,台湾主要地产开发商--长虹(5534.TW)周三表示,虽然大陆政府因打房不欢迎开发商进入,但仍将与台湾科技厂商异业结盟,未来会在湖北武汉市兴建住宅出售.

长虹董事长李文造在股东会后对记者称,将与一家在台湾与大陆都有上市的科技业者合组地产公司,针对该业者在武汉取得的一百亩土地进行开发,长虹将可取得合资公司的主导权,并在大陆首次推出住宅进行销售.

"大陆对电子产业非常欢迎,投资案通常会附带弄个住宅土地,以这样方式取得的都非常便宜."他说.

李文造说,台湾地产开发商在大陆面临当地与香港地产商的竞争,经营非常不易.长虹在当地的投资动作会趋于保守,投资额顶多5-10亿台币,纵然出现亏损,也不致损及股东权益.

中国官方近日再次重申楼市调控政策不动摇.住建部房地产市场监管司副司长张小宏称,近期房地产市场回调还将是发展的主基调,下一步将继续落实好包括住房限购在内的各项抑制投资、投机性需求的政策措施.[ID:nSB1553144]

**台湾同步打房**

针对台湾央行控管金融机构对豪宅的贷款,李文造认为,虽然对买豪宅的客户而言,资金不是问题,但银行贷款条件趋严,会让犹豫期拉长,冲击短期的房市交易.

"原本只要准备2亿的,现在变成要3亿,(交易)时间当然会拉长."他说.

李文造也预期,今年台湾房地产市场将呈现量缩价不跌的走势,台北市的房价因需求大于供给,可能还会缓步上涨5-10%.

日前传出台北市精华地段某豪宅以每坪(一坪约3.33平米)304万台币成交,引发央行总裁彭淮南高度关注.随 后央行即祭出连串的管控措施.发函要求所有银行针对房贷户对既有房贷的增贷案,请借款人切结资金用途及违约效果,并事后查核,以符合央行2010年公布实施的特定地区房贷选择性信用管制的规定.[ID:nST0522419]

央行上周也出具报告显示,2011年六大都会区平均房价所得比逐季走高,以台北市购屋负担最为沉重,房价所得比及房贷负担率分别高达15.3倍及47.8%.[ID:nST0523173]

长虹周三股价收高1.46%报55.7台币,涨幅略高于营造建材类指数.TCOI的1.03%,大盘加权股价指数.TWII则收高0.80%.(完)